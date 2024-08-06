Анонс модернизации сетей ЖКХ, рост заболеваемости COVID-19, новый федпроект «Россия в мире»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 6 августа.
- Раис Рустам Минниханов провел рабочую поездку по нескольким районам республики. В Бугульминском районе он посетил новую мечеть «Гәуһәр», построенную на пожертвования местных жителей, и животноводческий комплекс «Наратлы», где оценил положительную динамику развития отрасли. В Ютазинском районе раис ознакомился с ходом уборочной кампании и обсудил с местными аграриями текущие показатели сельскохозяйственной деятельности. А также глава Татарстана анонсировал новую государственную программу модернизации изношенных коммунальных сетей: «Сейчас остро стоит вопрос замены сетей. Мы приняли решение разработать отдельную программу по этому вопросу».
- Генпрокуратура и Роскомнадзор признали статью «Бизнес Online» о спорте заведомо недостоверной и дискредитирующей действия российских властей. Издание обвиняют в распространении информации, создающей впечатление, что власти не предпринимают усилий для участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.
- Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за прошедшую неделю, но госпитализации снизились на 0,6%. Несмотря на рост заболеваемости, число выздоровевших увеличилось на 7,5%, а смертность осталась на низком уровне. Рост заболеваемости наблюдается и в Татарстане, хотя общие показатели оказались ниже, чем в прошлом году. Об этом подробнее — в материале «Реального времени». На Олимпийских играх в Париже также зафиксировали более 40 случаев заражения COVID-19, что связывают с сезонным повышением заболеваемости по всему миру.
- В Нижнем Тагиле задержали трех сотрудников ГАЗЭКС после обрушения части жилого дома. Следствие считает, что причиной трагедии могли стать работы, выполненные газовой службой с нарушениями безопасности. ГАЗЭКС заявляет о содействии следствию в установлении истинных причин трагедии.
- Федеральный суд США признал компанию Google монополистом на рынке поисковиков, посчитав, что она незаконно использовала миллиарды долларов для поддержания своего доминирования.
- Проект реконструкции Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая прошел госэкспертизу и получил одобрение. Работы, которые проведет «Главстрой Республики Татарстан» по проекту «Татинвестгражданпроекта», направлены на сохранение исторического здания, являющегося одним из главных концертных залов республики.
- Оборот потребительского рынка Татарстана в первом полугодии 2024 года вырос на 12,3% и достиг 750 млрд рублей. Несмотря на впечатляющие показатели, динамика роста замедлилась по сравнению с первым кварталом, что свидетельствует о стабилизации потребительского спроса.
- В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, есть пострадавшие. Эвакуированы жители двух подъездов, взрывотехники выясняют причины происшествия. По предварительной информации, утечки газа не обнаружено и взрыв не связан с газовой системой дома.
- Вице-президент США Камала Харрис официально выдвинута в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Нацкомитет принял решение провести голосование досрочно, чтобы успеть подать документы для участия в выборах. По результатам недавнего опроса, Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки населения.
- Президент Владимир Путин поручил правительству разработать федеральный проект «Россия в мире», направленный на укрепление международного сотрудничества и продвижение российских ценностей за рубежом. Проект будет включать в себя сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи и предусматривает выделение дополнительных бюджетных средств в 2025—2030 годах.
- Матч звезд КХЛ сезона 2024/25 пройдет в Новосибирске на новой «Сибирь-Арене». Это событие станет первой «Неделей звезд хоккея» в Новосибирске и самым восточным местом проведения мероприятия.
- В Татарстане размер Арбузовской премии для ученых в области фосфорорганической химии увеличили до 500 тысяч рублей. Прежде лауреаты получали $5 тысяч. Изменения внес раис республики Рустам Минниханов, чтобы стимулировать научные исследования и поддержать выдающихся ученых.
Ключевые события 895-го дня специальной военной операции на Украине:
- Вооруженные силы России предотвратили вторжение украинских ДРГ на территорию Курской области. При помощи артиллерии, авиации и ударных БПЛА противника удалось отбросить на территорию Украины.
- Российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях, уничтожив до 120 украинских военнослужащих, два пикапа и артиллерийские орудия. В ходе боев были отражены две контратаки украинских штурмовых групп.
- Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в районе Рубежного Харьковской области. Двумя барражирующими боеприпасами «Ланцет» поразили артиллерийскую установку, после чего она была выведена из строя. Уничтожение произошло после того, как российские военные обнаружили замаскированную огневую позицию.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 235 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 419 единиц специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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