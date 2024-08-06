Оборот потребительского рынка в Татарстане вырос на 12,3% и достиг 750 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2024 года оборот потребительского рынка Татарстана увеличился на 12,3%, составив 750 млрд рублей. Пищевая розница выросла на 5,4% — до 334 млрд, а непродовольственная — на 18,4%, до 415,5 млрд.

Несмотря на высокие показатели, динамика роста потребительского рынка по сравнению с первой половиной 2023 года начинает замедляться. Так, по данным Татарстанстата, в первом квартале рост составил 15,7%, при этом пищевая розница росла на 7,5%, а непродовольственная — на 23,2%.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева