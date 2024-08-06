Госэкспертиза одобрила проект реконструкции Татарской филармонии
Здание Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая ждет реконструкция. Проект ремонтно-реставрационных работ в здании прошел госэкспертизу. Соответствующая информация появилась на сайте Единого госреестра заключений.
Заказчиком реконструкции является «Главстрой Республики Татарстан», а проектировщиком — «Татинвестгражданпроект».
Работы будут направлены на сохранение объекта культурного наследия. Татарская государственная филармония была основана в 1937 году и до сих пор остается одной из крупнейших концертных организаций республики. Филармония расположена на улице Павлюхина, в здании по-прежнему проходят мероприятия.
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