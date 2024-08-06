В России за прошедшую неделю выросла заболеваемость COVID-19

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 28,2%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом число госпитализаций снизилось на 0,6%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах России, заболеваемости — в 58 регионах страны, передает ТАСС.

По данным штаба, за неделю выздоровели 7 785 человек, что на 7,5% больше по сравнению с показателем неделей ранее. Зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России в этом году произведено почти 5 млн доз вакцины против COVID-19. Из них 1,9 млн доз еще не были введены в гражданский оборот.

Рената Валеева