В Казани стартует первый этап Гран-при России по фигурному катанию
Соревнования продлятся два дня
Сегодня в Казани во Дворце спорта стартует первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда». Соревнования продлятся два дня.
Расписание:
17 октября 2026 г. (Суббота)
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
- Мужчины 13:30:00-14:57:00
- Женщины 15:15:00-16:36:00
- Пары 16:55:00-18:06:30
- Танцы на льду 18:25:00-19:42:00
18 октября 2026 г. (Воскресенье)
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
- Мужчины 13:00:00-14:47:00
- Женщины 15:05:00-16:52:00
- Пары 17:10:00-18:24:00
- Танцы на льду 18:45:00-20:14:30
Составы участников:
Женщины: Анна Фролова, Камилла Нелюбова, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Елизавета Куликова, Александра Чаткина, Софья Лукина, Екатерина Кольцова, Риана Кадырова, Алиса Юрова, Анастасия Фурсова, Ксения Синицына.
Мужчины: Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Юрий Сидоров, Артем Ковалев, Константин Сафонов, Семен Соловьев, Иван Конихин, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Вячеслав Проценко, Евгений Пузанов (Беларусь).
Парное катание: Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина / Артем Петров, Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко, Вероника Меренкова / Даниль Галимов, Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Анна Карпук / Илья Миронов, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Ева Хмелькова / Владислав Антонышев.
Танцы на льду: Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов, Алиса Абдуллина / Егор Петров, Софья Тютюнина / Матвей Грачев, Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков, Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев.
Напомним, Камила Валиева пропустит этап Гран-при в Казани. Спортсменка заявила, что не сможет выступить из-за болезни.
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