В Татарстане изменили размер Арбузовской премии: вместо $5 тыс. ученые получат полмиллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Лауреаты международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии будут получать 500 тысяч рублей вместо прежних $5 тыс. (примерно 425 тыс. рублей). Соответствующие изменения в указ внес раис Татарстана Рустам Минниханов.

Председателем комитета по присуждению премии остается президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, а зампредседателя — заместитель академика-секретаря отделения химии и наук о материалах РАН и научный руководитель Института органической и физической химии им. Арбузова Олег Синяшин.

Международная Арбузовская премия учреждена 11 июля 1997 года с целью развития химической науки в республике, поощрения ученых за выдающиеся научные труды, открытия и изобретения в области фосфорорганической химии, а также увековечения памяти Александра и Бориса Арбузовых. Она вручается раз в два года в Казани российскому или иностранному ученому.

В 1997 году в связи со 120-летием со дня рождения А.Е. Арбузова были присуждены две международные Арбузовские премии — одна российскому и одна иностранному ученому.

В 2021 году лауреатом стал профессор Свободного университета Амстердама Куп Ламмертсма. Он является основателем научной школы в Нидерландах и автором и соавтором более 250 научных публикаций. В прошлом году премию вручили академику Российской академии наук Александру Габибову за выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии. Следующее вручение пройдет в 2025 году.

Рената Валеева