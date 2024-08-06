Вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты

Фото: Максим Платонов

Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демпартии страны. Ее кандидатуру поддержало большинство партийных делегатов, сообщает РБК.

Ранее предполагалось, что кандидатура Камалы Харрис будет утверждена на съезде Демократической партии, который должен был пройти в Чикаго 19—22 августа. Однако, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение своего кандидата в бюллетени в штате Огайо, нацкомитет партии принял решение провести голосование досрочно.

В конце июля стали известны результаты опроса, по которым Камала Харрис опережала экс-президента страны Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Опрос был проведен сразу после заявления Джо Байдена о выходе из президентской гонки. Так, предпочтение вице-президенту США отдали 44% респондентов, в то время как в пользу Дональда Трампа проголосовало 42% избирателей.

Разиль Самигуллин