Генпрокуратура и РКН уличили «Бизнес Online» в публикации «заведомо недостоверной информации»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Генпрокуратура и РКН нашли нарушения в статье «Бизнес Online»

Управление Роскомнадзора по РТ выявило нарушения в статье «Бизнес Online», обвинив издание в распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации». Проверка началась после обращения в Роскомнадзор в апреле этого года Генпрокуратуры с требованием принять меры по ограничению доступа к одной из статей, опубликованных в татарстанском СМИ в марте 2024 года.



Согласно требованию Генпрокуратуры, «установлена недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, направленная на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий и дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации».

Специалисты регионального управления Роскомнадзора провели расследование и установили в действиях учредителя СМИ — ООО «Бизнес Медия Холдинг» — наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации). Нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от 30 до 100 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей; на юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

«Может сложиться впечатление, что не принимаются меры для участия спортсменов в Олимпиаде»

Судя по постановлению суда, речь идет о статье под названием «Матыцин готов ехать на Олимпиаду? Новые споры в верхушке российского спорта», которая была опубликована в «Бизнес Online» в марте 2024 года, но на сегодня удалена из Сети.

Как указал надзорный орган, была «распространена недостоверная информация относительно участия спортсменов Российской Федерации на Олимпиаде-2024, а именно: при ознакомлении с указанной статьей у читателей может сложиться впечатление, что должностными лицами органов государственной власти Российской Федерации не принимаются меры для участия спортсменов из Российской Федерации на Олимпиаде-2024, не исполняются поручения Президента Российской Федерации и отсутствуют решения по поводу участия на Олимпиаде-2024».

Материалы дела были направлены в мировой суд.

Как указал надзорный орган, была распространена недостоверная информация относительно участия спортсменов Российской Федерации в Олимпиаде-2024. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В начале июля судебный участок №1 по Вахитовскому судебному району Казани постановил назначить административное наказание учредителю издания — ООО «Бизнес Медия Холдинг». Согласно данным с сайта суда, компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей (суд счел возможным назначить штраф ниже низшего предела, предусмотренного санкцией).

30 июля тот же суд вынес постановление о привлечении к административному наказанию и шеф-редактора СМИ Алексея Брусницына. Текст постановления на данный момент не опубликован.