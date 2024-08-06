Владимир Путин поручил правительству сформировать федеральный проект «Россия в мире»

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать федеральный проект «Россия в мире».

Его цель — налаживание международного сотрудничества и продвижение национальных ценностей за рубежом.

В перечне поручений главы государства говорится о необходимости проработать вопросы, касающиеся сохранения наследия Всемирного фестиваля молодежи. Кроме того, планируется выделить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели в 2025—2030 годах.

За подготовку доклада по федеральному проекту ответственны губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель правительства Михаил Мишустин.

Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года.

Олег Исаков