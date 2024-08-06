На Олимпийских играх в Париже выявлено более 40 случаев заражения COVID‑19

Фото: Ирина Плотникова

На Олимпийских играх 2024 года в Париже более 40 спортсменов заразились COVID-19, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария фон Керков, сообщает «РИА Новости».

Фон Керков связала вспышку заболеваемости с ростом числа случаев COVID-19 в мире.

— В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, — отметила фон Керков.

Подчеркнем, что и в России заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю увеличилась на 28,2%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом число госпитализаций снизилось на 0,6%.

Анастасия Фартыгина