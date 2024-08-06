Матч Звезд КХЛ сезона-2024/25 пройдет в Новосибирске

Фото: Дмитрий Резнов

Матч звезд КХЛ сезона-2024/25 пройдет в Новосибирске. Соответствующее соглашение подписала Лига и правительство Новосибирской области. Сообщается, что мероприятие проведут на новой «Сибирь-Арене» вместимостью более 10 тысяч зрителей.

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что Новосибирск давно ждал большого хоккейного праздника. Город лишился права на проведение молодежного чемпионата мира, но теперь сюда приедут лучшие игроки КХЛ и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Морозов поблагодарил руководство Новосибирской области за интерес и готовность провести мероприятие.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет «Неделю звезд хоккея». 1 февраля 2025 года пройдет Кубок Вызова МХЛ, а 8—9 февраля — Матч Звезд КХЛ.

Звездный уикенд трижды проходил в Москве, по два раза в Санкт-Петербурге и Челябинске и по одному разу в Казани, Минске, Риге, Братиславе, Сочи, Уфе и Астане.

Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились эти мероприятия.

Олег Исаков