В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие

Фото: Максим Платонов

Сегодня в жилой комнате одной из квартир дома №7 по улице Артамонова на западе Москвы прогремел взрыв. В МЧС подтвердили информацию о погибшем и пострадавших. При этом конструкции дома не повреждены.

На место происшествия выехали взрывотехники, там также работают правоохранительные органы и оперативные службы. Пресс-служба компании «Мосгаз» сообщила, что сетевой газ не является причиной взрыва, утечек не обнаружено. Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года. Из-за ЧП эвакуировали жильцов двух подъездов.

Напомним, 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном газифицированном доме два подъезда обрушились в Нижнем Тагиле. Пострадал 21 человек, из них 10 — дети. 3 августа в городе было объявлено днем траура в связи с трагическими событиями.

Рената Валеева