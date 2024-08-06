Рустам Минниханов анонсировал госпрограмму по модернизации изношенных сетей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Бавлинский район, где осмотрел поля и ознакомился с текущим состоянием сельскохозяйственных работ. Глава республики анонсировал госпрограмму по модернизации изношенных сетей, на которые обратили внимание руководители поселений. Соответствующее поручение уже отдано правительству, сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

В ходе визита Минниханов также посетил животноводческий комплекс «Берлек», где реализуется первая очередь строительства здания коровника. Комплекс будет заниматься производством и реализацией молока. В настоящее время ведется строительство второго корпуса, который планируется сдать в эксплуатацию в октябре.

Кроме того, Минниханов встретился с механизаторами и руководителями сельхозпредприятий и поселений. На встрече обсуждались текущие показатели сельскохозяйственной отрасли района. Так, было отмечено, что поголовье крупного рогатого скота на предприятиях составляет 10 тыс. голов, а суточный валовой надой молока достигает 41,7 тонны.



До этого Минниханов посетил с рабочим визитом Ютазинский район. В ходе визита он облетел поля района, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании. Раис Татарстана отметил, что, несмотря на отдаленное расположение, район показывает хорошие результаты во всех отраслях.

Рената Валеева