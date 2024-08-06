Роспотребнадзор Татарстана сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в республике

Фото: Максим Платонов

В России растет заболеваемость коронавирусом — за прошедшую неделю она увеличилась почти на треть. В Татарстане также отмечают рост случаев COVID-19. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».



«Ковидная» Олимпиада или мировая тенденция?

Заболеваемость коронавирусом в регионах России за прошедшую неделю увеличилась на 28,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах страны, а заболеваемости — в 58 субъектах. Среди всех них констатировали 10 летальных исходов.

Треть всех зарегистрированных случаев коронавируса в России составляет штамм FLiRT, доминирующим остается омикрон.

Согласно статистике ВОЗ, с начала пандемии по всему миру коронавирусную инфекцию подтвердили у более 775 млн человек. скриншот сайта data.who.int

Коронавирус распространяется не только в России — на проходящих сейчас Олимпийских играх в Париже более 40 спортсменов заразились COVID-19, информацию об этом предоставила Всемирная организация здравоохранения.

Согласно статистике ВОЗ, с начала пандемии по всему миру коронавирусную инфекцию подтвердили у более 775 млн человек — из них почти треть приходятся на США, Индию и Китай — 103, 99,4 и 45 млн соответственно. По России показатели несколько ниже — 24,3 млн официальных случаев заражения COVID-19.



По Татарстану фиксируют еженедельный рост заболеваемости «короной»

С начала 2024 года в Татарстане зарегистрировали 11 433 случая заболевания коронавирусом. Это меньше, чем в прошлом году, однако недельная статистика по заболеваемости в регионе начала расти, сообщили «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану:

— Показатели ниже на 17%, чем за аналогичный период прошлого года, однако на 31-й неделе текущего года медицинские учреждения республики зафиксировали 58 случаев болезни, что на семь больше, чем за прошлую неделю.



Коронавирусная инфекция в 93% случаев по-прежнему протекает в форме ОРВИ. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В Татарстане коронавирус в 93% случаев по-прежнему протекает в форме ОРВИ, еще 4% проходят бессимптомно, а остальные 3% отходят на осложнения с дальнейшим развитием пневмонии, уточнили в Управлении Роспотребнадзора.

Олег Исаков