В США суд признал Google монополистом

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Федеральный судья США постановил, что Google потратила миллиарды долларов на эксклюзивные сделки для поддержания незаконной монополии на рынке поисковиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Судья Амит Мехта назвал Google «монополистом» в 286-страничном решении, признающем, что компания нарушила законодательство США. Согласно решению, в 2021 г. эти выплаты составили более $26 млрд. Компания настаивала, что сталкивается с жесткой конкуренцией, а ее успех обусловлен качеством продукции.

Теперь разбирательство перейдет во вторую фазу. Минюст США пока не сообщил, каких мер наказания он будет добиваться, но может сосредоточиться на ограничении возможностей Google заключать сделки.

Financial Times подчеркивает, что это решение — крупнейшая победа американских антимонопольных органов над технологическими гигантами за последние десятилетия. В последние годы они возбудили ряд крупных дел. В частности, Минюст США подал в суд на Apple и ведет второе дело против Google, обвиняя ее в монопольном контроле над рынком цифровой рекламы. Второй судебный процесс по делу Google должен начаться в следующем месяце.

В апреле 2024 года Московский городской суд оставил без изменений постановление Таганского районного суда города Москвы о назначении административного штрафа в размере 4,6 млрд рублей для компании Google LLC.

Рената Валеева