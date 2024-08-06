Рустам Минниханов посетил мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Бугульминский район, где посетил мечеть «Гәуһәр».

Мечеть возвели на средства меценатов, горожан и прихожан. Это двухэтажное здание с двумя минаретами.



— Вокруг мечети создана среда для отдыха и занятий спортом. Здесь есть детская спортивная площадка с тренажерами, футбольное поле и пешеходные дорожки, которые ведут к центральной улице города, — рассказала пресс-служба раиса



Мечеть была построена на средства меценатов, жителей и прихожан города. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Несколько дней назад Рустам Минниханов посетил историко-археологический парк в Севастополе. В тот день в сопровождении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона он осмотрел музейно-храмовый комплекс.

Олег Исаков