Рустам Минниханов посетил животноводческий комплекс «Наратлы» в Бугульминском районе

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в Бугульминском районе, где посетил современный животноводческий комплекс «Наратлы». На встрече с руководителями хозяйств района обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, сообщила пресс-служба главы республики.

Животноводческий комплекс включает четыре коровника, телятник, площадки для содержания молодняка, доильный зал и склад кормов. В настоящее время здесь содержится 8 374 головы крупного рогатого скота, а суточное производство молока достигает 120 тонн.

Министр сельского хозяйства республики отметил, что успехи комплекса «Наратлы» способствовали улучшению показателей района, который сейчас занимает 11-е место в рейтинге муниципалитетов. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составляет 11 тыс. голов, а суточный валовый надой молока — 130 тонн. Министр подчеркнул необходимость усиления работы по развитию малых форм хозяйствования.

Минниханов отметил положительную динамику развития района и поблагодарил крупных инвесторов, которые вносят значительный вклад в его развитие. Также он сообщил о планах модернизации сетей в районе: их изношенность составляет 70%, поэтому сейчас прорабатывается вопрос разработки отдельной программы по их замене.

До этого раис Татарстана посетил в районе мечеть «Гәуһәр». Мечеть возвели на средства меценатов, горожан и прихожан. Это двухэтажное здание с двумя минаретами.

Рената Валеева