Раис Татарстана ознакомился с ходом уборочных работ в Ютазинском районе республики

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Ютазинский район. В ходе визита он облетел поля района, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании.

— На данный момент собрано 15% урожая. Что касается производства молока, то суточный валовый надой составляет 50,8 тонны. Поголовье крупного рогатого скота по сельхозпредприятиям составляет чуть более 10 тысяч голов, — рассказали раису республики аграрии района.

После осмотра полей состоялась встреча с механизаторами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Ютазинского района. На встрече обсуждались текущие показатели сельскохозяйственной деятельности.

После осмотра полей состоялась встреча с механизаторами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Ютазинского района. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов отметил, что, несмотря на отдаленное расположение, Ютазинский район показывает хорошие результаты во всех отраслях.

Незадолго до этого раис Татарстана осмотрел животноводческий комплекс «Наратлы» и мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе.

Олег Исаков