Раис Татарстана ознакомился с ходом уборочных работ в Ютазинском районе республики
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Ютазинский район. В ходе визита он облетел поля района, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании.
— На данный момент собрано 15% урожая. Что касается производства молока, то суточный валовый надой составляет 50,8 тонны. Поголовье крупного рогатого скота по сельхозпредприятиям составляет чуть более 10 тысяч голов, — рассказали раису республики аграрии района.
После осмотра полей состоялась встреча с механизаторами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Ютазинского района. На встрече обсуждались текущие показатели сельскохозяйственной деятельности.
Рустам Минниханов отметил, что, несмотря на отдаленное расположение, Ютазинский район показывает хорошие результаты во всех отраслях.
Незадолго до этого раис Татарстана осмотрел животноводческий комплекс «Наратлы» и мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе.
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