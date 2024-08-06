В Нижнем Тагиле после обрушения части дома задержали трех сотрудников газовой службы

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По этому делу были задержаны мастер и два слесаря компании «ГАЗЭКС», передает ТАСС.

— «ГАЗЭКС» оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле, — сообщила пресс-служба компании.

В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном газифицированном доме два подъезда обрушились в четверг в Нижнем Тагиле. Пострадал 21 человек, из них 10 — дети. 3 августа в городе было объявлено днем траура в связи с трагическими событиями.

Рената Валеева