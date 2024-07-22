Рекордная безработица в Казани, окончание перехода на бескондукторную систему, общежития — только малоимущим
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 22 июля.
- Уровень безработицы в Казани достиг рекордного минимума в 0,21%, что почти вдвое ниже, чем в прошлом году. На одного безработного приходится 11 вакансий, а наибольший спрос наблюдается в таких отраслях, как промышленность, строительство, IT-технологии и транспорт.
- В Казани за первое полугодие 2024 года произошло 553 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 16 человек. Для повышения безопасности движения в городе выделят 150 миллионов рублей на ремонт аварийных участков, установят новые светофоры и пешеходные переходы, а также 15 проекционных переходов, 35 светофоров возле школ и 43 звуковых оповещателя для людей с нарушениями зрения.
- В Казани завершился переход на бескондукторную систему оплаты в электротранспорте. Теперь пассажиры всех трамваев и троллейбусов могут оплатить проезд картой, наличными или через электронные устройства на поручнях. Переход начался в конце июня и завершился 22 июля переводом трамвайного маршрута №7.
- Торговца с рынка «Привоз» Хыяла Бадалова признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорили к двум годам ограничения свободы. Инцидент произошел в декабре 2022 года, когда Бадалов напал на двух молодых человек. В результате нападения первый из пострадавших — Артем Новоселов получил закрытый перелом голени, второй — открытый перелом челюсти. Этим вторым был Дамил Габдуллин, сын зампреда Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радика Габдуллина, ранее занимавшего пост председателя Советского суда Казани. Суд посчитал доказанным, что нападение произошло не из хулиганских побуждений, а из-за личных неприязненных отношений.
- ЛДПР предложила депортировать иностранных граждан за их счет, если их сертификат о знании русского языка будет признан недействительным. Партия утверждает, что это позволит сократить трудоустройство иностранцев, не владеющих достаточными знаниями о России, а также предотвратит принятие фиктивных экзаменов.
- Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает, что необходимо пересмотреть систему проживания студентов в общежитиях. По его мнению, цены на проживание в них сейчас не соответствуют затратам на содержание.
- Депутата Госсовета Татарстана Марата Галиева, участвовавшего в спецоперации в качестве заместителя командира по технической части добровольческого батальона «Эспаньола», наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение произошло за его вклад в дело защиты Отечества и обеспечение обороноспособности страны.
- В пятой очереди конкурса «Студенческий стартап» Татарстан занял третье место по количеству победителей, получив финансирование для 292 проектов на общую сумму 292 млн рублей. Из них 36% относятся к сфере информационных технологий, что демонстрирует сильную позицию республики в этой области.
- Франция ужесточила меры безопасности перед Олимпиадой в Париже, отказав в доступе почти 4,5 тыс. человек, включая журналистов, в основном из России и Белоруссии. По словам главы МВД Жеральда Дарманена, такие меры связаны с потенциальными угрозами безопасности.
- Высшая квалифколлегия судей сообщила, что 25 июля выберет председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. На эту должность претендуют двое: Максим Беляев, заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан по уголовным делам, и Наиль Ляпин, действующий председатель судебного состава в этом суде.
- Из Республиканской инфекционной больницы выписали последнюю пациентку, которая 35 дней лечилась от ботулизма, полученного после употребления консервированного салата «Лобио с фасолью». В общей сложности после массового отравления в России в больницы обратились 417 человек, двое из которых скончались.
- Высшая квалифколлегия судей РФ также будет рассматривать кандидатуры на пост председателя Арбитражного суда Татарстана. В списке претендентов — заместитель председателя суда Милена Исхакова, экс-председатель Максим Боровков и председатель состава Арбитражного суда Поволжского округа Виталий Гильмутдинов.
- Стало известно, что Казань станет площадкой для первой Премии Священного Корана среди стран-участниц БРИКС, собрав лучших чтецов из 22 стран. Конкурс, по мнению организаторов, станет ежегодным, переходя к следующей стране-председателю объединения. Мероприятие состоится 24—26 июля в Бальном зале отеля «Корстон», вход будет свободным.
- Верховный суд Татарстана приговорил редактора СМИ-иноагента «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву** к 6,5 года колонии. Ее признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал для строительства индивидуального жилого дома через механизм эскроу-счетов. Средства маткапитала будут доступны для оплаты по договору строительного подряда, с защитой от риска прекращения строительства, а также предусмотрена возможность возврата средств в случае необходимости. Новый закон вступит в силу 1 марта 2025 года.
- Депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов с поправками к закону «Об образовании». Согласно им, блогеры не смогут продавать курсы и тренинги, если у них нет лицензии.
Ключевые события 880-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны сообщило об уничтожении установки РСЗО HIMARS в Николаевской области Украины ракетой «Искандер». Удар был нанесен по ангару, где была спрятана установка, что привело к ее полному уничтожению, а также к пожару, распространившемуся на близлежащую территорию.
- Российские войска «Южной» группировки успешно продвинулись по линии фронта в Донецкой области, нанеся урон живой силе и технике ВСУ в районах Дылеевки, Константиновки и Катериновки. В ходе боев было уничтожено большое количество вражеской техники, включая бронетранспортеры М113, артиллерийские системы и радиолокационные станции, а также ликвидировано более 600 украинских военных.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1 381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ.
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Справка
* признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесена в список иноагентов на территории РФ