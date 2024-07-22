Фальков: общежития должны получать только малоимущие студенты либо те, кто в сложной жизненной ситуации

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает, что необходимо пересмотреть систему проживания студентов в общежитиях. По его мнению, цены на проживание в них сейчас не соответствуют затратам на содержание, пишет РИА «Новости».

— Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, — сказал Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

Фальков предлагает ввести новый статус жилья для студентов, который будет отличаться от общежитий и иметь разумную цену. Это позволит сделать проживание более доступным для большего числа студентов.

Рената Валеева