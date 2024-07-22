Депутата Госсовета Татарстана наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Динар Фатыхов

Депутата Госсовета Татарстана Марата Галиева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также принимал участие в специальной военной операции, занимая должность заместителя командира по технической части добровольческого батальона «Эспаньола».

Марат Галиев был награжден за успехи в поддержании высокой боевой готовности, за большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечение обороноспособности и укрепление российской государственности.

Ранее Марат Галиев занимал пост президент Ассоциации операторов обращения с промышленными отходами. С 2023 года он является президентом Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация нард Республики Татарстан». Депутатом Госсовета Татарстана был избран в 2019 году.

Разиль Самигуллин