Депутата Госсовета Татарстана наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Депутата Госсовета Татарстана Марата Галиева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также принимал участие в специальной военной операции, занимая должность заместителя командира по технической части добровольческого батальона «Эспаньола».
Марат Галиев был награжден за успехи в поддержании высокой боевой готовности, за большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечение обороноспособности и укрепление российской государственности.
Ранее Марат Галиев занимал пост президент Ассоциации операторов обращения с промышленными отходами. С 2023 года он является президентом Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация нард Республики Татарстан». Депутатом Госсовета Татарстана был избран в 2019 году.
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