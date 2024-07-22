В Татарстане 300 студенческих стартапов получили по 1 млн рублей на реализацию проектов

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял третье место по количеству победителей в пятой очереди конкурса «Студенческий стартап». В общей сложности 292 студенческих стартапа из республики получили по 1 млн рублей на реализацию проектов.

Всего в конкурсе победили 2 тысячи студентов российских вузов, а общее количество заявок превысило 7,7 тысячи, что является рекордом для конкурса.

Из 292 поддержанных проектов в Татарстане 106 (36%) относятся к сфере информационных технологий. Среди них:

«Создание системы распознавания мышечных сигналов для бионической руки»;

«Онлайн-тренажер «Диагностика звукопроизношения»;

«Библиотека методов автоматизированного машинного обучения».

67,3% всех поддержанных заявок в России относятся к приоритетным для страны сферам:

цифровые технологии — 692 проекта;

креативные индустрии — 375;

создание новых приборов — 264.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года Минобрнауки предлагает увеличить размер президентских стипендий почти в 14 раз — с 2,2 тыс. до 30 тыс. рублей. Их смогут получать 3,4 тыс. студентов, обучающихся по направлениям, которые соответствуют приоритетам научно-технологического развития РФ.



Анастасия Фартыгина