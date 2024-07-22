Верховный суд РТ приговорил к 6,5 года колонии редактора СМИ-иноагента «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву**

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд Татарстана признал редактора СМИ «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву** виновной в распространении фейков о российской армии. Суд приговорил ее к 6,5 года колонии. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Курмашеву признали виновной по п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).



Приговор вынесли в минувшую пятницу — дело рассматривалось в закрытом режиме. В ходе следствия было установлено, что она распространяла недостоверную информацию о ВС России.

Курмашева была задержана в Казани 18 октября 2023 года и арестована 23 октября. Ей были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах).