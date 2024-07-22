На повышение безопасности движения в Казани выделят 150 млн рублей

Фото: Максим Платонов

За первое полугодие 2024-го в ДТП пострадали более 600 казанцев

В январе — июне 2024 года в Казани произошло 553 ДТП с пострадавшими, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров. В них погибли 16 человек, получили травмы еще 662.

Для того чтобы движение было безопаснее, в текущем году в Казани появятся 15 проекционных пешеходных переходов, 35 желтых светофоров типа Т.7 (применяются для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов — прим. ред.) вблизи образовательных учреждений и 43 прибора звукового оповещения для слепых.

Светофоры вызывного действия появятся по адресам:

ул. Академика Глушко, 8;

ул. Короленко, 73;

ул. Дубравная, 12.

Полноценный светофорный объект установят на пересечении улиц Тэцевской и Заводской, а светофор типа Т.7 — около лицея КНИТУ-КАИ им. Туполева на улице Гагарина, 65. Эти пять участков были выбраны совместно с Госавтоинспекцией в связи с многочисленными обращениями жителей, объяснил Сидоров.

Кроме того, к следующему году в столице республики увеличится число умных светофоров. К адаптивной системе управления подключат еще 14 объектов. Всего их станет 263.

— Прошу глав [районов] обратить внимание на ситуацию возле детских объектов. К началу учебного года ситуация улучшится около большого количества детских учреждений. Не везде пешеходные переходы готовы к этому. Время есть, нужно подготовиться к 1 сентября, — призвал руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.

На повышение безопасности движения выделили 150 млн рублей

По итогам 2023 года в Казани насчитывался 71 аварийно опасный участок. На повышение безопасности движения на них Татарстан выделил 150 млн рублей.

Наибольшее число ДТП происходило на перекрестках улиц Толстого — Горького, проспекта Победы — Минской, Николая Ершова — Новаторов.

В списке работ — установка 400 дорожных знаков и 89 светильников, ремонт более 8,8 тысячи кв. м дорожного покрытия. На данный момент работы выполнены на 58 участках — это составляет 86% от всего объема. Еще на восьми участках работы будут завершены до 1 августа, на пяти — до 1 сентября, пообещал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

— Прошу глав обратить внимание на ситуацию возле детских объектов, — призвал руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров. взято с сайта kzn.ru

Еще одна проблема, которую поднял на совещании Рустем Гафаров, — это перегруженность перекрестков столбами со знаками и светофорами. По его словам, чрезмерное количество опор превращается в мусор, который будет мешать водителям.

Для решения проблемы глава исполкома Казани предложил создать рабочую группу вместе с Комитетом внешнего благоустройства и ГИБДД. «Нам нужно одно окно, которое бы согласовывало и понимало то количество опор и столбов, которые необходимо устанавливать», — подчеркнул он.

В Казани сократили темпы обновления общественного транспорта

Процесс обновления общественного транспорта в столице Татарстана замедлился из-за нехватки персонала.

— Остро мы это (дефицит работников, — прим. ред.) видим на примере общественного транспорта. Вынуждены были даже сократить количество обновляемого транспорта, так как количество автобусов больше числа самих водителей, — посетовал Рустем Гафаров.

В начале июля в Казани сократили пути следования 10 автобусных маршрутов, еще два и вовсе упразднили. Основной причиной проблем в транспортной отрасли стала нехватка персонала, особенно водителей и кондукторов. Кроме того, значительный износ подвижного состава также создал дополнительные трудности.



Кадровый голод является и одной из основных проблем и в «Метроэлектротрансе». В мае на предприятии не хватало 207 водителей — 165 водителей троллейбуса, 42 водителей трамвая.

— Работать водителем или слесарем никто не идет. Молодые люди хотят зарабатывать на доставке живые деньги сегодня и сейчас, никто не хочет примерно те же деньги зарабатывать тяжелым трудом, — сетовали в «Метроэлектротрансе».



Галия Гарифуллина