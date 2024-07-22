Последнюю пациентку с ботулизмом выписали из Республиканской инфекционной больницы

Фото: Руслан Ишмухаметов

Из Республиканской инфекционной больницы выписали последнюю пациентку, поступившую с ботулизмом. Она провела на лечении в стационаре 35 дней. На днях ее перевели из реанимации в обычное отделение.

Напомним, что после массового отравления в России в больницы обратились 417 человек из разных регионов страны — двое из них погибли. Все они попали туда после употребления консервированного салата «Лобио с фасолью».

По итогу суд Москвы на 90 суток приостановил работу «Кухни на районе», продукцией которой и отравились люди. Следственный Комитет России задержал четырех человек по делу о массовом заражении ботулизмом.

Олег Исаков