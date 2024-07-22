В Госдуму внесли законопроект о депортации иностранцев за незнание русского языка

Фото: Максим Платонов

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили начать депортировать иностранных граждан за их счет в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным.



Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму сегодня, 22 июля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время участились случаи фиктивного приема экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации с целью выдачи сертификата.

Авторы подчеркивают, что принятие положений, предусмотренных законопроектом, приведет к сокращению трудоустройства иностранных граждан, не обладающих достаточными знаниями русского языка, истории России, основ законодательства РФ.

— Позиция ЛДПР по поводу мигрантов — неизменна. Приезжать к нам должны только востребованные специалисты, которые потрудились выучить наш язык и историю страны. Тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал заниматься криминалом и купил себе документы, — незамедлительно депортировать без затрат для нашего бюджета. Пусть за избавление страны от них платят или сами, или бюджет их родины, — заявил Леонид Слуцкий.

Напомним, что с начала 2024 года судебные приставы Татарстана выдворили за пределы России 1 518 иностранных граждан, которые нарушили условия пребывания в стране.

Олег Исаков