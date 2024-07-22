Глава уголовной коллегии суда Татарстана Максим Беляев претендует на пост председателя Шестого КСОЮ

25 июля в Москве Высшая квалифколлегия судей определит кандидата на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Согласно опубликованной сегодня повестке, на этот пост претендуют двое — Максим Беляев и Наиль Ляпин.



Беляев возглавляет уголовную коллегию в Верховном суде Татарстана, является председателем комиссии по приему экзамена на должность судьи. А еще — автором серии «Бандитская Казань» и «Бандитский Татарстан», а в прошлом — следователем по особо важным делам прокуратуры и заместителем прокурора Нижнекамска. Его судейский стаж составляет 18 лет.

Ляпин работает председателем судебного состава в том самом кассационном суде.

Напомним, вакансия председателя в Шестом КСОЮ освободилась больше года назад — после досрочного прекращения по решению ВККС РФ полномочий Александра Ефанова.

