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В 2024 году в Казани установят 15 проекционных пешеходных переходов

09:24, 22.07.2024
В 2024 году в Казани установят 15 проекционных пешеходных переходов
Фото: Динар Фатыхов

В текущем году в Казани появятся 15 проекционных пешеходных переходов, 35 светофоров типа Т7 вблизи образовательных учреждений и 43 прибора звукового оповещения для слепых.

По словам председателя Комитета по транспорту Алексей Сидорова, в городе установят светофорные объекты по следующим адресам:

  • ул. Академика Глушко, 8;
  • ул. Короленко, 73;
  • ул. Дубравная, 12.

Напомним, все, что хотели, но не успели сделать в Татарстане в рамках завершающегося в 2024 году нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будет перенесено в планы нового нацпроекта — «Инфраструктура для жизни». О том, что сделано, что планируется сделать и какие дороги в течение долгих лет остаются некачественными и небезопасными в силу того, что до них не доходят не только средства нацпроектов, но и средства, выделяемые на банальный ямочный ремонт, — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина

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