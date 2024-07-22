В 2024 году в Казани установят 15 проекционных пешеходных переходов
В текущем году в Казани появятся 15 проекционных пешеходных переходов, 35 светофоров типа Т7 вблизи образовательных учреждений и 43 прибора звукового оповещения для слепых.
По словам председателя Комитета по транспорту Алексей Сидорова, в городе установят светофорные объекты по следующим адресам:
- ул. Академика Глушко, 8;
- ул. Короленко, 73;
- ул. Дубравная, 12.
Напомним, все, что хотели, но не успели сделать в Татарстане в рамках завершающегося в 2024 году нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будет перенесено в планы нового нацпроекта — «Инфраструктура для жизни». О том, что сделано, что планируется сделать и какие дороги в течение долгих лет остаются некачественными и небезопасными в силу того, что до них не доходят не только средства нацпроектов, но и средства, выделяемые на банальный ямочный ремонт, — в материале «Реального времени».
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