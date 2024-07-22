Власти Франции не допустили до Олимпиады в Париже почти 4,5 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

Во Франции власти не допустили до Олимпиады в Париже почти 4,5 тысячи человек. По сообщению главы МВД Франции Жеральда Дарманена, данные меры связаны с возможной угрозы проведению соревнований.



Глава ведомства также отметил, что было отказано во въезде большому количеству журналистов. В основном это представители России и Белоруссии, сообщает портал Sport24.

В конце прошлой недели стало известно, что в Париже под угрозой срыва оказалась церемония открытия Олимпийских игр. Причиной стала забастовка артистов, которые должны выступить на мероприятии.

Разиль Самигуллин