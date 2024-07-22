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Власти Франции не допустили до Олимпиады в Париже почти 4,5 тысячи человек

11:22, 22.07.2024
Власти Франции не допустили до Олимпиады в Париже почти 4,5 тысячи человек
Фото: Максим Платонов

Во Франции власти не допустили до Олимпиады в Париже почти 4,5 тысячи человек. По сообщению главы МВД Франции Жеральда Дарманена, данные меры связаны с возможной угрозы проведению соревнований.

Глава ведомства также отметил, что было отказано во въезде большому количеству журналистов. В основном это представители России и Белоруссии, сообщает портал Sport24.

В конце прошлой недели стало известно, что в Париже под угрозой срыва оказалась церемония открытия Олимпийских игр. Причиной стала забастовка артистов, которые должны выступить на мероприятии.

Разиль Самигуллин

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