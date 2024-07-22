Уровень регистрируемой безработицы в Казани достиг рекордного минимума

Фото: Мария Зверева

Уровень регистрируемой безработицы в Казани достиг рекордного минимума и составил 0,21% от численности рабочей силы. Это почти в два раза ниже показателя прошлого года, сообщил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

В июле этого года безработными в Казани были 1 369 человек. По Казани заявлено 15 тысяч вакансий. На одного безработного приходится почти 11 открытых рабочим мест.

Всего за первое полугодие этого года в Центр занятости населения обратилось 3 020 человек. Наибольший спрос наблюдался в таких областях, как промышленность (19%), строительство (16%), ИT-технологии (11%), транспорт и логистика (9%), торговля (8%), наука и образование (7%), медицина (5%), туризм и гостиничный бизнес (4%).

Напомним, средняя зарплата в Татарстане — 60 тысяч. Рынок наконец оценил «людей труда»: спрос на тех, кто готов работать руками, намного превышает предложение. Между тем разрекламированная на государственном уровне профессия ИТ-специалиста продолжает терять свои позиции — начинающие айтишники не могут найти работу. В трендах на рынке труда в период исторически низкой безработицы разбиралась аналитическая служба «Реального времени».



Галия Гарифуллина