На место главы арбитража Татарстана выдвинулся Максим Боровков и еще двое

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На этой неделе в Москве будет решаться вопрос о новом председателе Арбитражного суда Татарстана. На этот пост претендует заместитель председателя суда Милена Исхакова, экс-председатель Максим Боровков и председатель состава Арбитражного суда Поволжского округа Виталий Гильмутдинов.



Рассмотрение документов этих кандидатов намечено на 25 июля. Такая информация содержится в опубликованной повестке очередного заседания Высшей квалифколлегии судей РФ.

Напомним, в тот же день члены ВККС будут решать вопрос о выборе кандидата на пост главы Шестого кассационного суда общей юрисдикции. На эту должность претендует глава уголовной коллегии Верховного суда Татарстана Максим Беляев.