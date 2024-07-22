Рушан Аббясов: «Мы являемся народными, духовными дипломатами»

В Казани пройдет Премия Священного Корана стран БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Мероприятия, связывающие страны БРИКС, продолжаются. 24—26 июля в Казани пройдет Премия Священного Корана при участии 20 государств. Организаторы подчеркивают, что и конкурс, и торжественная церемония будут интересны не только религиозной и светской публике. Подробнее — в материале «Реального времени».

Россию представит чтец из Саратова

Премию Священного Корана стран БРИКС организует Духовное управление мусульман РФ, Совет муфтиев России и Университет гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда при поддержке Республики Татарстан.

— ОАЭ вступили в этом году в БРИКС, — пояснил причину появления премии первый заместитель председателя Совета муфтиев России и председатель оргкомитета Рушан Аббясов. — Мы являемся народными, духовными дипломатами, мы хотим показать, что нас, представителей мусульманских стран, объединяет со странами БРИКС.

Поэтому список участников можно назвать «БРИКС+», потому что участвуют гости из арабских стран.

— Мы с арабскими странами много работаем, — пояснил Аббясов, — но будут и экзотические для нас мусульмане — из Бразилии, Индии, Китая, Эфиопии. У нас есть желание делать этот конкурс каждый год в разных странах БРИКС.

В конкурсе принимают чтецы Корана из 20 стран, причем в номинации «Тилява» чтение текстов будет происходить с листа, а не наизусть. Отбор участников проходил по видеозаявкам, Россию будет представлять Ясир Додарбеков, преподаватель из Саратова.

Что касается Татарстана, то предполагалось, что ее представитель займет одно из мест в жюри, где также будут гости из ОАЭ, Бангладеш, Ирана, Египта. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин не может присутствовать на этом событии, поэтому вместо него оценивать чтение будет начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, кадый (шариатский судья) Казани Булат Мубараков. Жюри возглавляет глава Академии Священного Корана в Шардже д-р Халифа Месбах ат-Тунейджи.

Открытые чтения и молодежный форум

Чтения пройдут в «Корстоне» 24 июля, вход на них свободный, с 11 утра до 6—7 вечера. Один из партнеров — Министерство культуры РТ. При его содействии в фойе Бального зала отеля «Корстон» пройдет выставка — каллиграфические работы представят современные художники, можно будет увидеть литографические издания рубежа XIX и XX веков. В частности, для желающих каллиграф красиво напишет их имена или короткие молитвы, которые можно будет повесить дома, как шамаили.

25 июля пройдет V Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии». А вечером в Национальной библиотеке гости будут участвовать в молодежном форуме. Его организовали совместно с Министерством молодежи, участники обсудят, как иностранные специалисты работают с этой возрастной категорией в своих странах.

Наконец, 26 июля в 16.00 духовные лидеры мусульман стран БРИКС подпишут резолюцию о многополярности в мире и о том, как важно не поддаваться на радикальные, экстремистские, террористические призывы и сохранять духовно-нравственные ценности.

На мероприятии, организованном Духовным управлением мусульман РФ (Равиль Гайнутдин, справа), ДУМ РТ представит не Камиль хазрат Самигуллин, а казанский кадый Булат Мубараков. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

«Чтобы и религиозной, и светской аудитории было одинаково интересно»

Что касается церемония закрытия 26 июля, вход на нее платный.

— Деньги, которые мы получим от продажи билетов, мы потратим на издание Священного Корана, которое делает мечеть «Ярдэм» для слабовидящих братьев и сестер по системе Брайля, — сказал Аббясов. — В пятницу в 11 часов мы передадим эти Кораны тем, кто нуждается. Так что те, кто придет на мероприятие, участвует в благотворительной акции.

Также, указал Аббясов, такие Кораны будут разосланы адресно в Дагестан и другие республики.

— Крупные мероприятия, которые мы проводим, направлены на то, чтобы и религиозной, и светской аудитории было одинаково интересно, — отметил руководитель департамента культуры Духовного управления мусульман РФ Ренат Абянов. — Многие наши мероприятия по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина ориентированы на широкую аудиторию.

Поэтому на закрытии ожидаются в первую очередь чтецы Книги, которые «красотой голоса погрузят слушающих в глубинные смыслы Священного Корана», указал Абянов.

Режиссер церемонии Рамиль Сибгатуллин собрал множество разных гостей — это актеры Фанис Зиганшин, Ришат Ахмадуллин, певец Амир Ахмадишин, Государственный камерный хор РТ. Будет соответствующая теме хореография. Каждому, кто придет на мероприятие, подарят Коран.

— Приятно, что мероприятие заинтересовало не только последователей ислама, но и людей других вероисповеданий, — отметил Абянов.