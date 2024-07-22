Казань полностью перешла на бескондукторную оплату проезда в электротранспорте

Фото: Динар Фатыхов

С 22 июля на всем наземном электротранспорте Казани стала доступна бескондукторная система оплаты. Последним на нее перешел трамвайный маршрут №7.

Теперь пассажиры самостоятельно производят оплату картой, используя электронные устройства на поручнях у дверей, или наличными на кассе у водителя, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, с 11 июля в Казани на бескондукторную систему оплаты перешли маршруты троллейбусов №1 и №3, а в конце июня — маршруты троллейбуса №8 и трамвая №5.

Дарья Пузикова