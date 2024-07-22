Казань полностью перешла на бескондукторную оплату проезда в электротранспорте
С 22 июля на всем наземном электротранспорте Казани стала доступна бескондукторная система оплаты. Последним на нее перешел трамвайный маршрут №7.
Теперь пассажиры самостоятельно производят оплату картой, используя электронные устройства на поручнях у дверей, или наличными на кассе у водителя, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, с 11 июля в Казани на бескондукторную систему оплаты перешли маршруты троллейбусов №1 и №3, а в конце июня — маршруты троллейбуса №8 и трамвая №5.
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