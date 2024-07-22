Путин подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал для индивидуального жилищного строительства

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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении возможностей использования материнского капитала. Теперь средства можно будет направить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу.

Закон устанавливает, что средства материнского капитала могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. Средства или их часть могут быть направлены на счет эскроу, сообщает ТАСС.

Также закон предполагает механизм возврата средств материнского капитала в случае прекращения договора. Для семей, использовавших маткапитал при строительстве ИЖС, предусматриваются дополнительные гарантии в виде возврата маткапитала. Новый закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

В прошлом году Комитет Совета Федерации РФ по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли России изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года.

Разиль Самигуллин