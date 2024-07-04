Контрактникам Казани продлили сроки выплат, Белоруссия вошла в ШОС, пилот по цифровому рублю расширят
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 4 июля.
- Исполком Казани внес изменения в порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам России, заключившим контракт для участия в СВО. Теперь единовременная выплата производится гражданам, заключившим контракт в период с 11 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года.
- Белоруссия официально вступила в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России Владимир Путин утром прибыл на саммит ШОС во Дворце независимости в Астане.
- Центробанк планирует значительно расширить количество участников пилотного проекта по использованию цифрового рубля. Осенью в пилотном проекте будут участвовать до 9 тысяч физических лиц и 1,2 тысячи юридических лиц.
- Компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений сервисов VPN, размещенных в российском App Store. В Роскомнадзоре отметили, что продолжают работу по выявлению и блокировке сервисов, нарушающих российское законодательство.
- Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий переизбран президентом Российского союза ректоров (РСР). Это решение было принято делегатами съезда единогласно.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил агропромышленную выставку «Агроволга». В ходе мероприятия он осмотрел экспозицию, а также пообщался с представителями компаний-участников. Выставка «Агроволга» проходит в Татарстане с 3 по 5 июля. На ней представлены последние разработки в области растениеводства, животноводства и сельскохозяйственной техники.
- В Казани провели первое мероприятие просветительского проекта «Древо жизни», где жителей и туристов ознакомили со свадьбами народов Татарстана. Национальные церемонии бракосочетаний представили накануне в парке культуры и отдыха им. Горького. Почетным гостем вечера выступил генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз.
- Управляющая компания производителя макарон «Макфа» перешла под управление дочерней компании «Россельхозбанка» ООО «РСХБ-Финанс». Соответствующие изменения были внесены 2 июля.
- С 1 сентября 2024 года Минобрнауки предлагает увеличить размер президентских стипендий почти в 14 раз — с 2,2 тыс. до 30 тыс. рублей. Их смогут получать 3,4 тыс. студентов, обучающихся по направлениям, которые соответствуют приоритетам научно-технологического развития РФ.
- На пленарном заседании Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий. С учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны пенсии вырастут на 5,1%.
- Госдума приняла изменения в федеральный бюджет на 2024—2026 годы. Закон инициирован правительством России и связан с реализацией послания президента Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года и отдельных поручений главы государства.
- В Астане завершилось заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам встречи президент России Владимир Путин и другие лидеры стран-участниц подписали итоговую Астанинскую декларацию.
- Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после Казахстана переходит к китайской стороне. Очередной саммит объединения пройдет в будущем году в КНР.
- Новым генсеком ШОС на 2025—2027 годы станет замглавы организации, бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Он родился 1 января 1963 года в Южно-Казахстанской области.
- На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, обязывающий депутатов и сенаторов получать разрешение на выезд за границу. Документ был внесен группой сенаторов и депутатов Госдумы в июне.
- Российский баскетболист Владислав Одиноков, ранее выступавший за УНИКС, продолжит карьеру в красноярском «Енисее». В середине января прошлого года Одиноков перешел из МБА в казанскую команду.
- Казанский «Рубин» в товарищеском матче сыграл вничью с «Крыльями Советов». Матч завершился со счетом 2:2. Игра проходила на клубной базе казанской команды.
Ключевые события 862-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США и 14 реактивных снарядов HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 499 танков и других боевых бронированных машин, 1 364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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