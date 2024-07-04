«В республике перепроизводство зерна, а окон отгрузки очень мало»

На выставке «АгроВолга» Рустам Минниханов справлялся о ценах на зерно и хвалил инвестора зернового хаба в Свияжске

Фото: Максим Платонов

«Запуск Свияжского и Бугульминского терминалов приведет к повышению закупочной цены на зерно как минимум на тысячу», — обозначил сегодня на выставке «Агроволга» вторичный эффект от новых элеваторов в Татарстане гендиректор ГК «Август» Александр Усков. К началу уборки российский сельхозпроизводитель успел построить элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт» пропускной способностью 500 тысяч тонн, что даст возможность отгружать на экспорт треть собранного зерна. Интерес к вхождению в проект проявляет ГК «Красный Восток». Точный состав будущих резидентов определится к началу августа, когда Минсельхозпрод РТ согласует тарифы на перевалку.

Избыточные 1,5—2 млн тонн зерна едва не раздавили рынок

Элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт» на воде оказался в центре внимания аграриев. Не успел раис Татарстана Рустам Минниханов вернуться из рабочей поездки в Свияжский мультимодальный комплекс, как во время обхода международной агропромышленной выставки «Агроволга» снова остановился возле экспозиции холдинга «Август». Его интересовало, как меняется закупочная цена на пшеницу внутри страны? Какие прогнозы на конъюнктуру цен на мировом рынке зерна? Гендиректор группы Александр Усков сообщил, что цена немного подросла, до 11—12 тысяч рублей за тонну. И заверил, что продолжит после Свияжска строительство второго терминала в Бугульме стоимостью 4 млрд рублей.

Позднее в разговоре с «Реальным временем» предприниматель пояснил, что запуск двух элеваторов приведет к повышению закупочной цены на зерно как минимум на тысячу-две — до 13—14 тысяч рублей за тонну.

Рустама Минниханова на «Агроволге» интересовало, как меняется закупочная цена на пшеницу внутри страны. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Сейчас цена на зерно может быть любой, но особенно волатильна в республике, — отметил он. На катастрофически низком уровне закупочные цены держались зимой, когда они упали ниже 10 тысяч рублей за тонну.

По словам Ускова, спад связан с перепроизводством зерновых в республике: «По нашей оценке, около 1,5—2 млн тонн зерна — избыточно. Эта масса «давит» на рынок, так как сбыт затруднен. Окон отгрузки в республике мало», — назвал он причину затоваривания локального рынка. С другой стороны, такая конъюнктура выгодна тем, кто приобретает зерно для корма птиц по демпинговым ценам. «А тем, кто занимается растениеводством, приходится очень тяжело», — вдохнул он.

Бешеная скорость — до 1 тысячи тонн обработанного зерна в час

Окном сбыта на экспорт он называет элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт», построенный в этом году. Его пропускная способность 500 тысяч тонн. «Хранить зерно там не собираемся: самое главное для элеватора — это скорость оборота. Он одновременно загружается и разгружается. Скорость — до 1 тысячи тонн в час», — рассказал Усков. Холдинг собирается загрузить элеватор на 30% собственным зерном, а остальные 70% оставит для других сельхозпроизводителей. Это даст возможность отгружать на экспорт треть собранного зерна.

Договорная кампания с резидентами начнется в ближайшие дни. Пока управляющая компания терминала «Август-Агро» формирует маршрутную сеть.



Холдинг собирается загрузить элеватор на 30% собственным зерном, а остальные 70% — оставит для других сельхозпроизводителей. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Выйти на Балтику

В Свияжске накануне проходила встреча аграриев с менеджментом компании «Порт Высоцкий» — первого зернового терминала Балтики, открытого в прошлом году, рассказал Усков. По его словам, с татарстанского терминала может быть отгружено 0,5 млн тонн зерна, тогда как руководство объекта в Ленинградской области строит планы выйти на отметку в 4 млн тонн в перевалке зерна.

«Рассматриваются разные логистические маршруты — и по воде, и по «железке». Если выбьем главный маршрут на Высоцк, оттуда сможем плавать по всему миру через Черное море, Каспий и Азов», — делает ставку на море Александр Усков. В настоящее время идет техническая отгрузка зерна в вагоны, а сам элеватор построен, ведутся пуско-наладочные работы. В основном грузят зерно прошлогоднего урожая.

Одновременно обкатываются и железнодорожные маршруты. По его словам, РЖД предоставили компании паспорт для организации сухопутных перевозок. Какой путь окажется наиболее эффективным, глава «Августа» затрудняется сказать. Минсельхозпрод Татарстана обещает согласовать тарифы к концу июля.

Строительство зернового терминала в Свияжском мультимодальном комплексе началось летом 2022 года. Инвестиции составили 2,4 млрд рублей. Фонд развития моногородов предоставил льготный заем в размере 10% от затрат, остальное — собственный капитал компании. Кроме того, в Бугульме строится второй комплекс — брат-близнец Свияжского элеватора. Он будет расположен рядом с городом на новой площадке, строится полностью с нуля. Инвестиции в бугульминский элеватор составят 4 млрд рублей. Удорожание связано со строительством железной дороги с отдельной станцией, пояснил генеральный директор ООО «УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. Запуск запланирован на третий квартал 2025 года.

«Красный Восток» переключится на Свияжск?

Одним из первых «резидентов» зернового хаба может стать ГК «Красный Восток», имеющий собственный портовый элеватор на территории Казанского речного порта. «Как правило, не все суда заходят в Казань, где расположены наши элеваторы, — отметил глава группы компаний Адель Хайруллин. — А с этим терминалом могут работать все участники рынка, это плюс для республики». Какое будущее ждет казанский элеватор в связи с реновацией речпорта, собеседник издания не сообщил.

По данным Минсельхозпрода РТ, в прошлом году было экспортировано 108,8 тыс. тонн зерновых. Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, основная сложность развития экспорта из Татарстана связана с логистикой. Пропускные способности железной дороги ограничены в силу внешних факторов. «К примеру, зерно, проданное в сентябре, мы отгрузили в марте, тогда как раньше отгружали в октябре. Казалось бы, можно работать по воде, но нет достаточного флота. Придется восстанавливать речной флот и думать над железнодорожными путями», — рассуждает он.

Группа отгрузила на экспорт около 55 тысяч тонн зерна. «Экспорт зерна высок у тех компаний, у которых есть торговые дома в зарубежных странах. У нас их нет, мы работаем через них. В этом году эта доля составляет 30—35%», — рассказал Адель Хайруллин. Конечно, у каждого производителя есть свой терминал, но новый хаб увеличит объемы и скорость перевозки зерна, полагают сельхозпроизводители.

Татарстан пока не так много отправляет зерна на экспорт. По данным Минсельхозпрода РТ, в прошлом году было экспортировано 108,8 тыс. тонн зерновых, включая 79,7 тыс. тонн ячменя, 20,5 тыс. тонн кукурузы и 2 тыс. тонн пшеницы. Объем сделок составил $19,4 млн, рассказывал на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Но с началом этого года экспорт ускорился, и с 22 апреля по настоящее время было отгружено почти 60 тыс. тонн пшеницы и 113,2 тыс. тонн ячменя. Главными покупателями татарстанского зерна стали Саудовская Аравия, Ливия, Египет и Алжир. В заключение обхода Рустам Минниханов вручил ключи от десяти автолавок районным филиалам «Татпотребсоюза».