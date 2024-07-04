«Поиск нового идет в прошлом»: казанцам показали свадьбы народов Татарстана

В парке Горького в рамках проекта «Древо жизни» представили семь национальных обрядов бракосочетаний

Ансамбль «Бермәнчек» показал один из кряшенских обрядов.. Фото: Динар Фатыхов

В Казани провели первое мероприятие просветительского проекта «Древо жизни», где жителей и туристов познакомили со свадьбами народов Татарстана. Национальные церемонии бракосочетаний представили накануне в парке культуры и отдыха им. Горького. Почетным гостем вечера выступил генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз. Как уверяет молодежь: традиции сохраняются, но локально, хотя интерес к этническим обрядам есть.



Сабинцы, кукморцы и другие татарстанцы

Проект «Древо жизни» запустили два года назад. Его название навеяно древним мифом о древе жизни, объединяющем три мира: верхний, земной и подземный. У татар оно называется «байтирәк», у башкир — «нәҫел ағасы», у марийцев — «тукымвож». Удмурты называют древо «дунне писпу», эрзя и мокша — «шувто ине», а чуваши — «пурнӑҫ йывӑҫҫи».

На поляне в парке были выстроены палатки семи народов. Отличились башкиры, которые привезли демонстрационный макет юрты. Почетным гостем праздника стал консул Турции Угур Йылмаз, он обошел все подворья и увидел элементы свадеб, а вслед за ним — и остальные гости.

Угуру Йылмазу показали свадьбы народов РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В каждое подворье заходили через стилизованные ворота. Начиналось путешествие с татар Сабинского района, где гостям показали обряд, когда свекровь перед входом в дом кладет под ноги невесты подушку.

Рядом, в другом подворье, танцевали кряшены из Мамадыша, представляя свой национальный обряд бракосочетания. «Мы представляем русских Татарстана», — заявили в следующем шатре. А башкиры шутили, что представляют Кировский район Казани. Чуваши из Черемшанского района, как и другие некоторые народы, предлагали гостям не только выпечку, но и рюмочку горячительного.

Ксения Романова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— У чувашей из обрядов сохранилось то, что невесты перед свадьбой в доме свекрови покупает тюль для окон и обвешивает ими дом, — вспомнила этно-блогерша Ксения Романова. — Есть сватовство — родственники жениха приходят договариваться о свадьбе. Стилизованные, свадьбы с этническими элементами, в чувашских костюмах сейчас проводятся. Но вот я хочу свадьбу человек на 15 — и все.

Удмурты оказались кукморскими: гостям они протягивали деньги и предлагали класть купюры на лопату, чтобы их пропустили через ворота,

— Да, это наши соседи — отметили кукморские марийцы и подтвердили, что сейчас их молодежь стремится проводить свадьбы с элементами национальных обрядов.

Мария Стуклова привезла эрзянских бабушек из Тетюшского района. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ой, у меня, пчелы, мне некогда!»

Мария Стуклова, мокшанка, вокалистка квартета Zakaria и председатель молодежной ассамблеи народов Татарстана, отвечала за эрзянских бабушек, которые приехали из Тетюшского района. Она рассказала, что по традиции у мордвы свадьба идет дней десять.

— У жениха в этом районе должен быть медовый бочонок, — говорит Стуклова. — Я к ним приехала: ой, у меня, пчелы, мне некогда! Пчелы и рыба. В современности из этого сохранился только выкуп. Все убегают от этого, ассимилируются. У меня была обычная традиционная свадьба. У председателя региональной национально-культурной автономии мордвы Натальи Сабитовой — традиционная. И у этих бабушек (я ездила к ним в экспедицию) — даже у них этого ничего не было.

На другой стороне поляны проходили мастер-классы — здесь, к примеру, делали глиняные игрушки. Но самым большим ажиотажем стало выпекание перемячей жениха — их можно было самому слепить и тут же приготовить в глубокой сковородке.

Башкиры поставили юрту. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В середине поляны разместилась фотовыставка «Свадебная обрядность народов Поволжья глазами фотографов ХХ и ХXI вв.», а на концертной площадке музыкальные номера также соседствовали с обрядовыми. К примеру, здесь ведущая Айзиля Батырханова изображала печальную невесту.

Фрагмент свадьбы, с наставлениями будущей паре, показал фольклорный ансамбль «Уяв» из Чебоксар. Из музыки более всего запомнилось трио «Азвесям» («Посеребренные») из Ижевска, которое исполняло музыку на таких инструментах, как кубыз (скрипка), узьыгумы (флейта) и крезь (гусли). На последних, гордо отметила вокалистка, играл преподаватель университета Вероника Федорова.

Зрителям показывали обряды в шатрах и на сцене. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сейчас поиск нового идет в прошлом»

Завершал праздник продолжительностью более двух часов парад женихов и невест: нельзя было заметить, что порой в пару к молодому человеку ставили женщину постарше. И, в целом, конечно, хотелось бы видеть не среди зрителей, но среди исполнителей и участников шатров больше молодежи.

— А вот у нас, у удмуртов Татарстана, на свадьбах даже стреляют, — сбавил некоторый скепсис корреспондента «Реального времени» Павел Александров, певец Shoner Paul и руководитель ансамбля «Бурдомурт». — В Удмуртии свадьбы проходят скромнее, а здесь-то мы живем среди татар.

Он тут же поприветствовал бабушку из Сабов: «Исәнмесез, рәхмәт килгәнәгез өчен»/«Здравствуйте, спасибо, что приехали!».

Парад женихов и невест. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я знаю такие свадьбы, для которых ищутся обряды, обновляются старые, — рассказала начальник отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполкома Казани Айсылу Лерон. — Мое поколение, к примеру, стремилось проводить свадьбы по-западному, как в кино. А сейчас поиск нового идет в прошлом. Это естественно, что среди участников много пожилых, ведь хранители традиций — это именно старшее поколение.

Как обещают организаторы, после свадьбы ожидается праздник, посвященный следующему этапу в жизни семьи, воспитанию детей. «Обряды детства» пройдут в том же парке Горького 7 августа, а уже 10-го прогремит фестиваль современной этнической музыки «Итиль».