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Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

11:17, 04.07.2024
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Астане завершилось заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает RT. По итогам встречи президент России Владимир Путин и другие лидеры стран-участниц подписали итоговую Астанинскую декларацию.

Напомним, Беларусь официально вступила в состав ШОС.

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