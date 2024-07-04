Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
В Астане завершилось заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает RT. По итогам встречи президент России Владимир Путин и другие лидеры стран-участниц подписали итоговую Астанинскую декларацию.
Напомним, Беларусь официально вступила в состав ШОС.
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