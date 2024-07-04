Легкий форвард Владислав Одиноков перешел из УНИКСа в красноярский «Енисей»

Фото: Динар Фатыхов

Российский баскетболист Владислав Одиноков, ранее выступавший за казанский УНИКС, продолжит карьеру в красноярском «Енисее», сообщает пресс-служба клуба.

В середине января прошлого года Одиноков перешел из МБА в УНИКС. В завершившемся сезоне Единой Лиги ВТБ он провел 20 матчей, в среднем проводя на площадке 6 минут и 12 секунд. За это время он набирал 1,9 очка и делал 0,9 подбора.

Напомним, УНИКС подписал контракт с российским тяжелым форвардом Сергеем Тороповым. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.