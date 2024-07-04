ЦБ: пилотный проект по цифровому рублю будет расширен с 1 сентября

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Центробанк планирует значительно расширить количество участников пилотного проекта по использованию цифрового рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой.

Осенью в пилотном проекте будут участвовать до 9 тысяч физических лиц и 1,2 тысячи юридических лиц. По словам Ольги Скоробогатовой, цифровой рубль будет активно развиваться во второй половине текущего года и в течение 2025 года.

Законопроект о цифровом рубле был внесен в Госдуму в 2022 году, а в июле 2023-го закон подписал президент России Владимир Путин. С октября 2023 года ЦБ предлагает предоставить доступ к цифровому рублю иностранным банкам с 2025 года, что позволит проводить трансграничные расчеты в обход SWIFT. Тестовые операции с цифровым рублем начались 15 августа в 13 российских банках. До 2025 года регулятор не планирует обязывать банки подключаться к цифровому рублю.

В начале апреля стало известно, что массовый запуск цифрового рубля планируется в 2025 году. Тогда глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к 2026 году им можно будет оплачивать товары и услуги.

Разиль Самигуллин