Председательство в ШОС на 2025 год перейдет к Китаю

Фото: Динар Фатыхов

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после Казахстана переходит к китайской стороне. Очередной саммит объединения пройдет в будущем году в КНР, говорится в Астанинской декларации совета глав государств ШОС.

— Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике. Очередное заседание Совета глав государств — членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике, — цитирует текст декларации ТАСС.

Таким образом, Казахстан на саммите в своей столице завершил год председательства в ШОС. За это время в рамках объединения состоялось более 150 мероприятий по всему спектру сотрудничества. Например, сегодня Беларусь полноправно присоединилась к организации — теперь в ШОС 10 стран-участниц и еще 16 партнеров и наблюдателей.

Также сегодня стало известно, что на ближайшие три года пост генсека займет экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.