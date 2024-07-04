«Рубин» в товарищеском матче сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Казанский «Рубин» в товарищеском матче сыграл вничью с «Крыльями Советов». Матч завершился со счетом 2:2. Игра проходила на клубной базе казанской команды.
- Счет в матче открыл 25-летний нападающий «Рубина» Никола Чумич. Он отличился на 29-й минуте первого тайма. На 47-й минуте встречи «Крылья Советов» сравняли цифры на табло — неудачный подкат Егора Тесленко привел к автоголу.
- Спустя 12 минут «Рубин» вновь вышел вперед — попытку пенальти реализовал Валентин Вада. Однако за 2 минуты до свистка «Крылья» опять поразили ворота соперника. Владимир Писарский установил финальный счет встречи — 2:2.
Неделю назад казанцы оказались сильнее соперника по республике. «Рубин» в том матче обыграл набережночелнинский «КАМАЗ».
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