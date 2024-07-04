Госдума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Фото: Олег Тихонов

На пленарном заседании Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий. С учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны пенсии вырастут на 5,1%, сообщает ТАСС.

Документ был внесен в Госдуму правительством в июне. Согласно нововведениям, изменится понижающий коэффициент — денежное довольствие, учитываемое при исчислении военных пенсий. По действующим нормам, с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, а с 1 октября 2024 года коэффициент увеличивается до 89,32%. Новые нормы устанавливают, что размер коэффициента с 1 октября составит 89,83%.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что новые нормы обеспечат увеличение пенсий военным пенсионерам с 4,5%, которые предусматривались в федеральном бюджете, до 5,1% из-за уточнения прогноза социально-экономического развития и роста индекса потребительских цен на текущий год. Как уточнял Силуанов, средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 тыс. 600 рублей.

Стоит добавить, что с 2025 года также будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров. В рамках выступления на ПМЭФ Владимир Путин отметил, что поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров в весеннюю сессию Госдумы.

Разиль Самигуллин