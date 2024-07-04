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Президентом Российского союза ректоров вновь избран ректор МГУ Виктор Садовничий

14:14, 04.07.2024
Президентом Российского союза ректоров вновь избран ректор МГУ Виктор Садовничий
Фото: Ben Mullins на Unsplash

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий переизбран президентом Российского союза ректоров (РСР). Это решение было принято делегатами съезда единогласно, сообщает ТАСС.

— Наша общая стратегия на ближайшие годы — работа по достижению обозначенных президентом и правительством национальных целей развития, укрепление научно-технологического суверенитета. Постараюсь оправдать доверие коллег, сделать все, чтобы Российский союз ректоров оставался ведущей научно-образовательной организацией страны, — сказал Садовничий.

Напомним, Садовничий считает, что новая система высшего образования, идущая на смену Болонской, должна содержать все варианты обучения, включая бакалавриат и магистратуру. Он выступил за плавное изменение системы без радикальной ломки.

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