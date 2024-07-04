Президентом Российского союза ректоров вновь избран ректор МГУ Виктор Садовничий

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий переизбран президентом Российского союза ректоров (РСР). Это решение было принято делегатами съезда единогласно, сообщает ТАСС.

— Наша общая стратегия на ближайшие годы — работа по достижению обозначенных президентом и правительством национальных целей развития, укрепление научно-технологического суверенитета. Постараюсь оправдать доверие коллег, сделать все, чтобы Российский союз ректоров оставался ведущей научно-образовательной организацией страны, — сказал Садовничий.

Напомним, Садовничий считает, что новая система высшего образования, идущая на смену Болонской, должна содержать все варианты обучения, включая бакалавриат и магистратуру. Он выступил за плавное изменение системы без радикальной ломки.