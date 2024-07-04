Роскомнадзор добился блокировки 25 приложений VPN-сервисов в App Store

Фото: Максим Платонов

Компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений сервисов VPN, размещенных в российском App Store. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре отметили, что продолжают работу по выявлению и блокировке сервисов, нарушающих российское законодательство.

Напомним, с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок в виде VPN-сервисов.

С начала действия данного запрета в России уже были заблокированы более 150 сервисов.