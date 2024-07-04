Беларусь официально вступила в состав ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит во Дворце независимости в Астане, сообщает RT.
Встреча началась с торжественной церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав объединения.
Напомним, Путин посетит Казахстан с государственным визитом в ноябре этого года. Приглашение российский лидер получил от своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева во время встречи в Президентском центре Республики Казахстан.
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