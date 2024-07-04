Минобрнауки предложило повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2024 года Минобрнауки предлагает увеличить размер президентских стипендий почти в 14 раз — с 2,2 тыс. до 30 тыс. рублей. Их смогут получать 3,4 тыс. студентов, обучающихся по направлениям, которые соответствуют приоритетам научно-технологического развития РФ. Проект указа опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Стипендия будет назначаться ежегодно сроком на один год и выплачиваться ежемесячно. Ее размер составит 30 000 рублей в месяц с ежегодной индексацией на уровень инфляции, начиная с 1 сентября 2025 года. Сейчас размер стипендии составляет 2,2 тысячи рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что размер стипендии является достаточным для оказания стимулирующего эффекта к получению достижений в учебной и научной деятельности. Так, 30 тысяч составляют 194% от величины прожиточного минимума на душу населения в РФ в 2024 году. А ее ежегодная индексация позволит поддерживать высокий уровень стипендиальной поддержки. Кроме того, проектом предлагается учредить 100 стипендий президента для 40 студентов и 60 аспирантов, которые являются гражданами РФ и обучаются за рубежом.

В марте президент России Владимир Путин также дал поручение разработать проект указа об учреждении специальной стипендии для студентов, получающих образование по приоритетным специальностям.

Разиль Самигуллин