Госдума приняла поправки в бюджет страны на 2024—2026 годы

Фото: Дарья Пинегина

Госдума одобрила изменения в федеральный бюджет на 2024—2026 годы. Закон инициирован правительством России и связан с реализацией послания президента Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года и отдельных поручений главы государства, сообщает ТАСС.



Поправки предусматривают увеличение дефицита бюджета на 2024 год до 2,1 трлн рублей (1,1% ВВП). Доходы снижены до 35,1 трлн рублей, а прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов — до 1,1 трлн рублей. Расходы увеличены до 37,2 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга России предлагается увеличить до 26,7 трлн рублей, внешнего — снизить до $63 млрд. Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в объеме 191,4 трлн рублей и инфляции 5,1%.

В законе также уточняются отдельные расходные обязательства в сфере соцобеспечения населения. В частности, увеличивается объем бюджетных ассигнований на накопительный взнос для военнослужащих — до 367,4 тыс. рублей. Коэффициент индексации социальных выплат составит 1,1. Кроме того, предусматривается освобождение субъектов страны от погашения двух третей задолженности перед Россией по бюджетным кредитам. Эти две трети задолженности будут списаны в 2025 году.

Увеличиваются зарезервированные бюджетные ассигнования на поддержку сельского хозяйства — до 7,774 млрд рублей. Также 21,337 млрд рублей будет направлено на обеспечение высокоскоростного доступа государственных и муниципальных организаций к интернету.

Напомним, что 17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России.