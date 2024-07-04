В России принят закон о досрочном прекращении полномочий депутатов за несогласованный выезд за границу

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На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, обязывающий депутатов и сенаторов получать разрешение на выезд за границу. Документ был внесен группой сенаторов и депутатов Госдумы в июне, пишет ТАСС.

Закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» дополняется нормой о том, что депутаты и сенаторы обязаны согласовывать свой выезд за пределы территории России, кроме служебных командировок.

Порядок и сроки согласования определит совет палат парламента. В случае выезда из страны без согласования полномочия парламентария могут быть прекращены досрочно.

В пояснительной записке указано, что необходимость изменений обусловлена возникновением новых угроз безопасности России в условиях проведения СВО, санкционного давления западных стран и активизации иностранных спецслужб недружественных государств.

Благодаря новым нормам еще до выезда депутата или сенатора можно будет предотвратить посещение им страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран.

Напомним, Кабмин России поддержал инициативу депутатов фракции «Единая Россия» о проверке заграничных паспортов россиян, имеющих допуск к гостайне.